Klimaministerin Leonore Gewessler startet ein „Klima­ticket Now“ am 26. Oktober.

Es ist ein großer Wurf, aber irgendwie nur ein halber, auch wenn die Grünen-Politikerin bei der Präsentation in OÖ (Wahlkampf!) betont, man bekomme „mit dem Klima­ticket Now verdammt viel“.



Gewesslers 1-2-3-Klima­ticket kommt ab 26. Oktober in sechs Bundesländern – mit Wien, NÖ und dem Burgenland ist die Hälfte der Bevölkerung großteils außen vor (siehe Kasten rechts). Und so läuft das halbe „1-2-3-Ticket“:



Wann startet das Ticket? Am 26. Oktober, Vorverkauf schon ab 1. Oktober auf www.klimaticket.at



