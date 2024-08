Gewessler stellt zweisprachige Bahntafeln in Kärnten auf

Ministerin Gewessler hat zweisprachige Bahnhofsschilder in Kärnten aufgestellt: "Wir heißen Kärntner Slowen:innen in ihrer Sprache zuhause willkommen."

In Kärnten für die Slowenen, im Burgenland für die Kroaten - sie können am Bahnhof jetzt Schilder in ihrer eigenen Sprache lesen. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat mit voller Begeisterung - anders als dazumal Jörg Haider - die Tafeln mit Ortsbezeichnungen in zwei Sprachen aufgestellt.

„Sichtbarkeit, Vielfalt und Teilhabe sind wesentliche Bestandteile, die uns als Gesellschaft ausmachen. Es kann nur ein logischer Schritt sein, dass in den definierten zweisprachigen Gemeinden nun auch die Bahnhofstafeln zweisprachig sind – für mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung sowie aus Respekt für die Kärntner Slowen:innen und Burgenländischen Kroati:innen“, sagte Gewessler am Montag in Bleiburg/Pliberk in Kärnten.

Ministerin Gewessler am Bahnhof von Bleiburg. © die Grünen Kärnten. ×

Diese ÖBB-Bahnhöfe bekommen bis Ende des Jahres zweisprachige Bahnhofsschilder

Alle ÖBB-Bahnhöfe in nach dem Volksgruppengesetz definierten zweisprachigen Gemeinden bekommen noch heuer zweisprachige Bahnhofsschilder.

Gewessler zeigt: Bleiburg Stad und Pliberk mesto © die Grünen Kärnten. ×

Konkret handelt es sich um drei neue Schilder in Kärnten (Wiederndorf-Aich - Vidra vas–Dob, Bleiburg – Pliberk und Bleiburg Stadt - Pliberk mesto, seit 2015 gibt es bereits St. Michael ob Bleiburg - Šmihel pri Pliberku) und fünf neue Schilder im Burgenland (Wulkaprodersdorf Rathausgasse - Vulkaprodrštof Rathausgasse, Neudorf - Novo Selo, Pama - Bijelo Selo, Parndorf – Pandrof und Parndorf Ort - Pandrof mjesto).

Ministerin Leonore Gewessler und Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer am Bahnhof in Kärnten. © die Grünen Kärnten ×

Grünen-Managerin Voglauer jubelt

„Ich freue mich als Volksgruppensprecherin und als Kärntner Slowenin ganz besonders über dieses historische Zeichen der Sichtbarkeit, Anerkennung, des Respekt und der Inklusion für die slowenischsprachigen Kärntner:innen und die Burgenländischen Kroat:innen im Burgenland. Es ist wichtig und einfach schön, wenn wir jetzt auch mit der Bahn in „Pliberk“ oder „Pandrof“ ankommen können“, sagt Olga Voglauer, Generalsekretärin und Volksgruppensprecherin der Grünen zu den neuen zweisprachigen Bahnhofsschildern in Kärnten und Burgenland.