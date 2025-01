Gipfeltreffen in Hofburg: VdB und Kickl im Showdown

Heute um genau 11.00 Uhr ist es soweit: in der Hofburg - direkt neben dem Kanzleramt am Ballhausplatz - kommt es zum großen Showdown. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und FPÖ-Chef treffen aufeinander.

Gibt der Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute FPÖ-Chef Herbert Kickl den Regierungsauftrag und ebnet ihm damit den Weg zum Ballhausplatz?

Alles deutet darauf hin! Die Zeichen im Land stehen auf Blau-Schwarz. Dass die Volkspartei nun doch als Juniorpartner für Kickl und die Freiheitlichen zur Verfügung steht, hat sie bereits signalisiert. Karl Nehammer ist Geschichte und sein interimistischer Nachfolger an der Spitze der Volkspartei, Christian Stocker, hat am Sonntag bereits angekündigt, wenn man zu Gesprächen eingeladen werde, stehe man bereit.

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Einladung der Blauen

Eine solche Einladung kann nach dem Scheitern der Austro-Ampel jetzt nur noch vom Wahlsieger, der FPÖ, kommen. Die Alternative: Neuwahlen - und monatelanger Stillstand für das Land, der die gebeutelte Wirtschaft ins Chaos stürzen und für die Gesellschaft eine Zerreißprobe bedeuten würde.

Der große Poker

Kickl hat sich nach den Turbulenzen und der personellen Neuaufstellung der ÖVP gestern nur kurz und knapp in einem Facebook-Posting geäußert: "Zuerst das Volk, dann der Kanzler", war seine Schlussformel an die Österreicher. Dem Vier-Augen-Gespräch mit VdB wollte er nicht weiter vorgreifen. Ein Statement von ihm wird es vor dem Treffen in der Hofburg nicht geben. Der große Regierungspoker steht also vor dem Finale! Nach dem Gipfeltreffen werden sich wohl beide äußern, VdB sowie Herbert Kickl, und die Republik wird einen Schritt weiter Richtung Regierung sein - weiter Richtung Blau-Schwarz, unter einem Kanzler Herbert Kickl.