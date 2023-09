Größte Demo gegen Teuerung

Heute soll eine riesige Menschenkette rund um das Parlament gebildet werden, als Demo gegen die Teuerung, kündigt der ÖGB an.

Heute wollen ÖGB und Gewerkschaften rund ums Parlament in Wien ein starkes Zeichen setzen. Während die Abgeord­neten im Nationalrat zur ersten regulären Sit­zung nach der Sommer­pause im Parlament sind, wird draußen ab 17 Uhr eine Menschen­kette rund um die Bann­meile des Parlaments gebildet. Die Forde­rung: „Stoppt endlich die Teuerung! Preise runter – Löhne rauf!“

Demo: »Stoppt endlich die Überteuerung«

Die Demo startet an drei Treffpunkten ab 17 Uhr: Sigmund-Freud-Park, Ballhausplatz und Maria-Theresien-Platz. Um 18 Uhr wird die Menschenkette am Ballhausplatz geschlossen, u. a. mit ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann. Die Abschlussreden gibt es dann am Maria-Theresien-Platz zwischen Kunst- und Naturhistorischem Museum.

Die Forderung der Demo-Organisatoren lautet: „Stoppt endlich die Überteuerung.“ Weil das Leben kaum mehr leistbar ist, setzen sie diesen „Inflations-Streik“.