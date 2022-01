Der Vorschlag der Grünen-Bildungssprecherin sorgte für Erheiterung im Netz.

Wien. Am Montag beginnt nach den Weihnachtsferien wieder die Schule. Unverändert geblieben sind die Vorgaben: Wie schon vor den Feiertagen wird unabhängig vom Impfstatus mindestens dreimal pro Woche getestet, auch im Unterricht muss Maske getragen werden. Außerdem bleibt die Präsenzpflicht ausgesetzt. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) sowie Bildungsverantwortliche in den Ländern rufen bereits am Wochenende zum Testen auf.

In der bis Ende nächster Woche andauernden "Sicherheitsphase" gilt: Drei Mal pro Woche finden Corona-Tests statt, davon muss mindestens einer ein aussagekräftigerer PCR-Test sein, die übrigen Antigen-Schnelltests. In Wien, Niederösterreich und Oberösterreich gibt es jetzt schon zwei PCR-Tests pro Woche, ab 17. Jänner sollen auch die anderen Bundesländer nachziehen. Darüber hinaus wird unmittelbar nach Ferienbeginn noch engmaschiger getestet: Nicht nur am Montag (10. Jänner) steht ein Test am Programm, auch am Dienstag (11. Jänner) wird ein Antigentest durchgeführt.

Grüne will Eieruhren gegen Corona einsetzen

Vor dem Schulbeginn gab es in den sozialen Medien Diskussionen um die Schutzmaßnahmen für die Schüler und das Lehrpersonal. Ein Kommentar der Grünen-Bildungssprecherin, Sibylle Hamann, überraschte dabei. Zunächst schrieb ein besorgter User: "Es wäre schön, wenn es etwas 'während Corona' gäbe, was über Testen und Masken tragen hinaus geht. Luftfilter, CO2 Messgeräte zum Beispiel. Da wird genau nichts getan für die SchülerInnen und für die LehrerInnen." Darauf antwortete Hamann: "'Billiger' ist nicht das Problem, es geht ja nicht ums Sparen, sondern um die Sinnhaftigkeit. CO2-Messgeräte ändern halt an den Viren in der Luft gar nix. Um ans regelmäßige Lüften zu erinnern, erfüllt z.B. eine Eieruhr denselben Zweck."

Der Vorschlag der Grünen sorgte für Erheiterung im Netz: "Da hat sich eine Regierungspartei eine interessante Strategie ausgedacht. Corona ganz einfach mit Eieruhren bekämpfen", heißt es etwa in einem Kommentar. "Sollen sie doch Eieruhren aufstellen!", meint ein anderer User augenzwinkernd.