Hauptverdächtiger des Ibiza-Videos in Berlin festgenommen

Die untergetauchte Schlüsselfigur im Ibiza-Krimi, Privatdetektiv Julian H., wurde am Donnerstag in einem Versteck in Berlin verhaftet.

Der vorbestrafte Sicherheitssöldner und Profi für Industriespionage gilt gemeinsam mit einem Anwalt als Drahtzieher und Hirn des Plans rund um das Ibiza-Video. Er soll den Lockvogel in Form der schönen Oligarchen-Nichte sowie Abhörgeräte und die angemietete, verwanzte Villa auf Ibiza organisiert haben. Beim Treffen zwischen Johann Gudenus und der vermeintlichen Oligarchen-Nichte, das vor der verhängnisvollen Nacht stattgefunden hat, gab sich der Detektiv als Begleiter und Dolmetscher des Lockvogels aus. Auch im Video kommt er vor: Immer wieder lenkte er an diesem Abend das Gespräch auf brisante Themen wie verdeckte Parteispenden oder welche Großspender die Politik in Österreich versorgen. Nach nun eineinhalb Jahren ist seine Flucht zu Ende: Wie mehrere österreichische Medien berichten, bestätigen heimische Justizkreise bereits die Verhaftung des per europäischen Haftbefehl gesuchten Verdächtigen. Ausschlaggebend war ein Tipp aus rumänischen Ermittlerkreisen - daraufhin hatten SOKO-Beamte in Berlin gesucht. Tatsächlich flog der Hauptverdächtige am Donnerstag aus Osteuropa nach Berlin. Dort wurde er dann in einem Versteck aufgespürt und verhaftet. Durch die Festnahme der Schlüsselfigur erhoffen sich die Ermittler nun, zur Identität der "schoafen Russin", sowie zu Informationen über die Finanziers hinter dem Video zu kommen.