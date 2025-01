Heute bekommen wir einen neuen Kanzler

Alexander Schallenberg wird am Freitag zum zweiten Mal zum Regierungschef.

Nachdem sich der bisherige Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit diesem Datum zurückzieht, braucht es jemanden, der die Geschäfte führt, bis die künftige Regierung im Amt ist. Formal betraut Bundespräsident Alexander Van der Bellen Schallenberg "mit der Fortführung der Verwaltung des Bundeskanzleramtes und mit dem Vorsitz in der einstweiligen Bundesregierung". Außenminister bleibt er nebenbei.

Es ist Schallenbergs zweite Amtszeit an der Regierungsspitze. Schon 2021 hatte er gut zwei Monate als Bundeskanzler gedient - nämlich zwischen dem Rückzug von Sebastian Kurz und der Installierung von Nehammer, dessen Vorgänger und Nachfolger er damit in einem ist.

Anfang kommender Woche plant Schallenberg einen Antrittsbesuch bei der Europäischen Union in Brüssel. Dauerhaft dürfte er in der Regierung nicht verbleiben, strebt er doch unter einem Kanzler Herbert Kickl (FPÖ) kein Ministeramt mehr an.