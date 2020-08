Heute startet Sommer-Schule

60 % aller Förder-Schüler ­gehen in die Sommerschule. Drei Länder starten heute mit dem von Bildungsexperten Salcher geschriebenen Konzept.

Wegen der Corona-Pandemie gab es im Frühjahr nur Fernunterricht. Für Kinder, die Aufholbedarf in Deutsch haben, gibt es in den letzten zwei Ferienwochen eine Sommerschule: Für 12.216 Schüler in Wien, NÖ und Burgenland geht es heute, Montag, los, die anderen Bundesländern starten ab 31. August.

Das Konzept stammt unter anderem von Buch­autor Andreas Salcher. Er plant keine klassischen 50-Minuten-Einheiten, sondern abwechslungsreichen Unterricht in Kleingruppen – vorgesehen sind jeweils konkrete Projekte.