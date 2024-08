Kickl als Hitler: Wer steckt hinter Anti-FPÖ-Video?

Ein Video zeigt, wie FPÖ-Chef Herbert Kickl auf einem Volkskanzler-Plakat langsam zu Nazi-Diktator Adolf Hitler wird - es wird im Netz beworben und stammt von der Initiative "Freies Österreich".

Diese Werbe-Anzeige wird auf Facebook derzeit vielen Usern in den Feed gespült. Unter dem Titel "Freies Österreich" wird ein Video beworben, das eine erschreckende Veränderung zeigt.

Ein FPÖ-Wahlplakat zeigt Parteichef Herbert Kickl als "Volkskanzler". Im Laufe des 12 Sekunden langen Clips verändert sich Kickl zu Adolf Hitler. Der hatte sich ebenfalls als Volkskanzler bezeichnet und in den 30er Jahren die Macht in Deutschland übernommen, um anschließend furchtbare Verbrechen zu begehen, wie etwa den Massenmord an Juden und die Jagd auf Oppositionelle.

"Österreich schützen"

Auf der Homepage von "Freies Österreich" sieht man einen Spendenaufruf und einen Text, der vor der Gefahr für die Demokratie warnt.

Da heißt es: "Rechtsextreme und Populisten sind im Vormarsch." Desweiteren wird geschildert:

Unsere Demokratie, unsere Grundrechte, unsere europäischen Werte. Die persönliche und gesellschaftliche Freiheit aller Österreicherinnen und Österreicher ist bedroht. All das, was von so vielen aus verschiedenen politischen Lagern über viele Jahre aufgebaut wurde, steht auf dem Spiel.

Und auch wenn wir nicht in allen Punkten übereinstimmen und in vielen politischen Fragen unterschiedlicher Meinung sein mögen, so sind wir uns über die Grundlagen der Demokratie, die Grundrechte und unsere europäischen Werte einig: diese sind unantastbar und stehen außer Streit.

Am Ende des Videos steht: "Wollen Sie so jemanden wählen?" - untermalt mit Bildern vom Heldenplatz, wo Menschen beim Anschluss 1938 Adolf Hitler zujubelten.

FPÖ tobt über "grünen-nahe Kampagne"

Die FPÖ tobt über die Werbe-Anzeige. Der blaue Generalsekretär Christian Hafenecker scheint die Grünen dahinter zu vermuten und sagt: "Ausgerechnet aus der Richtung jener Partei, die den "Anstand" für sich pachten möchte, kommt dieser Tage der erste Schmutzkübel im Wahlkampf geflogen. Auf einer Plattform wird ein Video beworben, das FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl mit Adolf Hitler vergleicht."

Hinter der Aktion "Freies Österreich" steht laut Impressum die „Plattform Demokratie Österreich“.

Der Vorsitzende dieses Vereins ist kein Unbekannter: Er heißt Robert Luschnik und war Bundesgeschäftsführer der Grünen, Klubgeschäftsführer der Grünen im Parlament und auch Bundesgeschäftsführer der Neos.

Klage eingereicht

Die FPÖ hat bereits Klage eingereicht. Das Video, das die Kickl-zu-Hitler-Transformation zeigt ist weiterhin zu sehen.