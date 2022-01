Ho: Kitz-Party wird Fall fürs Parlament

Partys im ­Martin-Ho-Imperium werden sogar zum Thema im Parlament.

Obwohl wegen Omikron Après-Ski verboten und Diskotheken geschlossen sind, soll im Take Five von Star-Gastronom Martin Ho in Kitzbühel munter weitergefeiert worden sein.



Nun, der SPÖ reicht es, Klubvize Jörg Leichtfried bringt jetzt wegen Unternehmern, die Corona-Regeln missachten, eine Anfrage-Serie an die ÖVP-Minister Elisabeth Köstinger (Tourismus) und Magnus Brunner (Finanzen) ein.



