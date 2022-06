Hofburg-Wahl: Kürt FPÖ heute ihre "Fürst Lady"?

Die Blauen dürften sich bald entscheiden, wen sie ins Hofburg-Rennen schicken.

Wien. Heute tagen die Freiheitlichen – das Thema: Wer soll bei der Bundespräsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen ran?

Duell. Als Favoritin gilt nach wie vor die FPÖ-NR-Abgeordnete Susanne Fürst. Das Kalkül der blauen Strategen: Fürst sei eine gemäßigtere Option – und könnte als weibliche Kandidatin über die derzeit eher schwache Frauenpräsenz innerhalb der Freiheitlichen hinwegtäuschen. Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass es Parteichef Herbert Kickl selbst macht – aufgrund der schlechten Umfragewerte hatte Kickl das aber zuletzt parteiintern eher zurückgewiesen.



Spätestens Ende der Woche Entscheidung



Zielgerade. Im Laufe der Woche stehen dann noch weitere Gremiensitzungen an – und voraussichtlich auch eine Entscheidung. Es könnte allerdings auch schon heute so weit sein. Die Unsicherheit lässt Insider stutzig werden – der sonst so offensive FPÖ-Chef Kickl hielt sich zuletzt sehr bedeckt, er soll sich „in sein Kammerl zurückgezogen haben“, erklären blaue Insider.

Spannung. Auch bei der letzten Wahl vor sechs Jahren hatte es die FPÖ lange spannend gemacht, damals musste Norbert Hofer lange überredet werden.