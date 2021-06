Hofer: Nach Rücktritt direkt in den Urlaub

Nach seinem für seine Parteikollegen überraschenden Rücktritt, fliegt Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer im eigenen Privatflugzeug in den Urlaub.

Am Dienstag überraschte Norbert Hofer seine Partei: Er trat als FPÖ-Chef zurück, wie er oe24 bestätigte. Er räumt den Posten an der Parteispitze nach seiner Auseinandersetzung mit Klubchef Herbert Kickl: "Ja, ich trete zurück. Ich bin heute aus der Reha zurückgekommen und habe mir das alles überlegt." Hofer möchte allerdings Dritter Nationalratspräsident bleiben. Die Bundespartei bestätigte den Abgang außerdem in einer Presseaussendung.

Die blauen Landesparteien wurden vom Rücktritt von FPÖ-Obmann Norbert Hofer überrascht. Während sich Kärnten, Tirol und das Burgenland rasch für Klubchef Herbert Kickl als zumindest interimistischen Nachfolger aussprachen, hielten sich die anderen Länder allerdings bedeckt. Orchestriert wird die Nachfolgesuche vom Abgeordneten Harald Stefan - wie Kickl einer der sechs Stellvertreter Hofers.

Hofer: Urlaub nach Rücktritt

Was macht Hofer nach dem Rücktritt? Er wird sich seinen Parteikollegen nicht groß erklären und macht erstmal Urlaub. Hofer, der einen Pilotenschein hat, fliegt im eigenen Privatflugzeug über das verlängerte Wochenende nach Kroatien. In der FPÖ läuft die Suche nach einem Nachfolger derweil auf Hochtouren.