Impf-Pflicht gilt: Strafen erst im April?

Gesetzblatt schon kundgemacht. ÖSTERREICH hat die Mückstein-Verordnung.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Erst am Donnerstag hatte der Bundesrat für das Impfpf licht-Gesetz gestimmt.



Schon am Freitag beurkundete Bundespräsident Van der Bellen dessen rechtmäßiges Zustandekommen. Der Kanzler hat schon gegengezeichnet. Das Bundesgesetzblatt wurde kundgemacht - heißt: Ab heute tritt die Impfpf licht in Kraft!



