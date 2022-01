Inflation weiter auf Rekordniveau

Die Teuerung schreitet ohne Pause im Rekordtempo voran. Im Schnitt um 4,3 %.

Wien. Die monatliche Preisstatistik liefert den Grund, warum in vielen Geldbörsen gähnende Leere herrscht: Die Inflation im Dezember 2021 (im Vergleich zum Dezember 2020) stieg um 4,3 %, so die aktuelle Berechnung der Statistik Austria.

Wocheneinkauf. Am deutlichsten wird die Teuerung bei folgender Analyse: Der Wocheneinkauf eines typischen Haushalts, der sogenannte Miniwarenkorb, stieg innerhalb eines Jahres um 9,4 %!

Treibstoffe. Hauptverantwortlich für die Steigerung waren die Treibstoffpreise. Insgesamt waren sie um 32,9 % höher als ein Jahr zuvor. Am höchsten stieg dabei der Dieselpreis: +34 % (siehe Tabelle).

Wohnen. Für Wohnung/Haus, Wasser und Energie musste im Schnitt um 5,4 % mehr bezahlt werden. Besonders auffällig: Heizöl stieg um 44 %.

Jahresanalyse: Schnitzel und Co. empfindlich teurer

Negativrekord. Zum Ende des alten Jahres gab es auch die Gesamtstatistik: Preise nahmen 2021 durchschnittlich um 2,8 % zu – der höchste Anstieg seit zehn Jahren. Das ist doppelt so viel wie in den vergangenen zwei Jahren. Die Preise für Verkehr stiegen um 6,6 %. Wohnen, Wasser und Energie verteuerten sich um 3,6 %. Lokale hoben Preise um 3,4 % an.

Das wurde teurer:

Profilholz +54 %

Heizöl extra leicht+44 %

Diesel +34 %

Superbenzin +31 %

Flugticket Ausland+30 %

Gas+28 %

Kiwi+23 %

Flaschenbier +14 %

Ski mit Bindung +14 %

Paprika +13 %

Karotten +13 %

Strom +12 %

Salat +11 %

Holzpellets +11 %

Fahrräder +10 %

Busreisen +10 %

Das wurde billiger: