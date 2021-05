Integrationsministerin Susanne Raab wurde in den sozialen Medien bedroht.

Die letzte Woche präsentierte "Islamlandkarte" der regierungsnahen Dokumentationsstelle politischer Islam sorgt weiterhin für Wirbel. Nachdem die Wissenschafter Khorchide und Aslan nach der Pressekonferenz bereits attackiert wurden, wurde nun auch Ministerin Susanne Raab in den sozialen Medien bedroht. Das BVT wurde bereits informiert - die Ermittlungen der Polizei laufen auf allerhöchsten Stufe

Muslimische Jugend will klagen

Die Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) will gegen die von Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) beworbene "Islamlandkarte" klagen. "Die Veröffentlichung sämtlicher Namen, Funktionen und Adressen von muslimischen und als muslimisch gelesenen Einrichtungen stellt eine nie dagewesene Grenzüberschreitung dar", hieß es in einer Aussendung am Samstag. Der Initiator der Karte, Ednan Aslan, steht nach eigenen Angaben mittlerweile wegen Drohungen unter Polizeischutz.

"Diese Kriminalisierung muslimischen Lebens muss so schnell wie möglich beendet und die Islam-Landkarte offline genommen werden", fordert die Muslimische Jugend. Sie kritisiert die Verletzung von Persönlichkeits- und Datenschutzrechten von Einrichtungen und Privatpersonen. Welche Schritte genau ergriffen werden sollen, wird nach Angaben einer Sprecherin derzeit von der Anwältin der Organisation geprüft.