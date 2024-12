Jeder zehnte Volksschüler braucht Deutsch-Hilfe

10,6 Prozent der Volksschülerinnen und Volksschüler haben keine ausreichenden Sprachkenntnisse.

Wien. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler ist in Österreich erneut gestiegen. Das gab die Statistik Austria am Dienstag bekannt. Im Vergleich zu 2022/23 sind es um 1,2 % mehr, im Vergleich zu 2013/14 sogar um 3,3 %. Insgesamt gab es im Schuljahr 23/24 1.172.406 Schülerinnen und Schüler. Der Anstieg ist, so das Resümee, vorwiegend auf Schulkinder nicht-österreichischer Staatsangehöriger zurückzuführen. Mit 236.243 machten sie 20,2 % aus.

Deutsch. Besonders in den Volksschulen ist der Anteil an ausländischen Schülern rasant gestiegen. Im Zehnjahresvergleich hat sich die Zahl auf zuletzt 83.539 verdoppelt. Insgesamt gibt es rund 370.000 Volksschülerinnen und Schüler.

Wien: 18,7 % außerordentliche Schüler

Zahlen. Besonders erschreckend sind die Zahlen bei den außerordentlichen Schülern in Volksschulen. 10, 7 % - also jedes zehnte Volksschul-Kind - hat keine ausreichenden Deutschkenntnisse und erhält Deutschförderung. In Wien sind es sogar 18,7 %. Den niedrigsten Anteil hat das Burgenland mit 5,6 %.