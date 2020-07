Kärntner Landeshauptmann in häuslicher Quarantäne

Kaiser: ''Es geht mir gut'' - War Kontaktperson einer Infizierten.

Klagenfurt. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ist in häuslicher Quarantäne. Er war Kontaktperson einer Frau, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Das gab der Landespressedienst am Freitag in einer Aussendung bekannt.

Der Landeshauptmann hatte bei einer Dekretverleihung im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung Kontakt zu der Frau. Bei ihr hatte sich erst später herausgestellt, dass sie Covid-19-infiziert ist. Kaiser erklärte: "Es geht mir gut, ich fühle mich fit und gesund."

Dennoch begebe er sich "selbstverständlich in häusliche Quarantäne" und unterziehe sich dem üblichen Prozedere. Ein Abstrich wurde bereits abgenommen, das Contact Tracing ist auch in seinem Fall angelaufen.