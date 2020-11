Kampf gegen Terror ist jetzt Chefsache

Österreich, Frankreich und Deutschland werden ihre Kräfte bündeln.

Wien/Paris. Die internationale Zusammenarbeit als Chance im Kampf gegen den Terror. Heute reist VP-Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Paris zu einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Video-Konferenz. Direkt nach diesem Arbeits­gespräch ist eine Video-Konferenz der beiden mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel angesetzt.

Terror-Bedrohung. „Die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus betrifft uns alle in Europa, wie man zuletzt auch bei den Anschlägen in Frankreich gesehen hat sowie zuvor in vielen anderen europäischen Ländern“, sagte Kurz vor dem Abflug.

Nach den jüngsten Attentaten in Dresden, Frankreich und Wien hatte es Forderungen nach einer besseren Koordination innerhalb Europas beim Kampf gegen den Terror gegeben.

Trauer in Wien. Bereits gestern gab es erste Gespräche zur Zusammenarbeit in Österreich. Exakt eine Woche nach dem Attentat in Wien zündeten EU-Ratspräsident Charles Michel und Kanzler Kurz Kerzen am Tatort an.

„So lange es Personen gibt, die junge Leute radikalisieren wollen, werden sie bei einem gewissen Teil erfolgreich sein“, sagte Kurz. Diese Personen gelte es zu bekämpfen.