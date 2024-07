Karas über EU-Kommissar: "Ich stehe zur Verfügung"

Jetzt setzt Othmar Karas seine eigene Partei so richtig unter Druck.

In der Frage wer wird neuer EU-Kommissar geht Othmar Karas von der ÖVP jetzt in die Offensive.

"Stehe zur Verfügung"

In der ZiB2 wird Karas gefragt, ob er EU-Kommissar werden will und die Antwort von Karas ist eindeutig: "Wenn ich nominiert werde, stehe ich zur Verfügung. Ich werde dann dieses Amt übernehmen."

Fürs EU-Parlament wollte er nicht kandidieren

Ob er auch die volle Legislatur in Europa durchdienen wolle, das lässt Othmar Karas offen. Eines ist aber klar: EU-Kommissar will er werden. Seine eigene Partei, die ÖVP, setzt wohl eher auf Finanzminister Brunner. Pikant: Andere Parteien, wie z.B. die Grünen wollen den schwarzen Karas sehr wohl für Österreich in der Kommission sehen. Für das EU-Parlament wollte Karas nach Jahrzehnten hingegen nicht mehr kandidieren. Kehrt er jetzt auf Umwegen nach Brüssel zurück?