Innenminister setzt auf Kontrollen durch Polizei und enge Kooperation mit Handel

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat bei einer Pressekonferenz am Montag in Wien eine "Aktion scharf gegenüber jenen Unbelehrbaren" angekündigt, "die sich nicht an die notwendigen Maßnahmen halten". Die Kontrollen zur Einhaltung der Covid-Vorgaben sollen verstärkt werden. Außerdem wird es eine enge Kooperation mit dem Handel geben.

Für den "verstärkten Kontrolldruck" sollen Bereitschaftseinheiten sowie Polizistinnen und Polizisten in zivil sorgen. Für den Handel wird es Handlungsempfehlungen geben, "wie Kontrollen sicher umgesetzt werden können". Denn der Handel sei entsprechend gefordert, so Karner, etwa beim Erkennen von Fälschungen von Nachweisen oder beim Umgang von "in machen Fällen renitenten Kunden".