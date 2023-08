Anfang August machte die ehemalige Grünen-Chefin Eva Glawischnig öffentlich, dass sie in Jugendtagen auf einer Geburtstagsparty den heutigen FPÖ-Parteichef Herbert Kickl geküsst hat. Jetzt äußert sich Kickl dazu.

Die ehemalige Grünen-Chefin Eva Glawischnig packte vor Wochen ein pikantes Details aus ihren Jugendtagen in den 80ern aus: Als 14-Jährige haben sich Glawischnig und der heutige FPÖ-Parteichef Herbert Kickl beim Flaschendrehen auf einer Geburtstagsparty geküsst. Die beiden hatten gemeinsam in Spittal an der Drau die Schulbank gedrückt.

Kickl: Die Wahrheit über den Kuss mit Glawischnig

Im oe24.TV-Sommergespräch spricht Herbert Kickl erstmals über den Kuss und erzählt seine Version der Geschichte. Zunächst erklärt er, dass er aus Respekt vor der Privatsphäre anderer bisher nie darüber gesprochen hatte. Kickl gegenüber oe24.TV: "Darüber habe ich nie gesprochen, weil ich nicht in die Privatsphäre von anderen eingreifen wollte." Zu dem Kuss auf der Geburtstagsparty in Jugendtagen sagt der heutige FPÖ-Chef: "Das war ein Flaschendrehen bei den Glawischnigs, dort war es immer lustig. Da haben alle Burschen alle Mädchen geküsst."