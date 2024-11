Kickl mit heftigem "Lügen-Vorwurf" gegen Nehammer

Während ÖVP, SPÖ und NEOS die Austro-Ampel verhandeln, greift Herbert Kickl den Kanzler frontal an.

Es ist ein heftiger Lügen-Vorwurf, den Kickl an Nehammer richtete.

In einem Facebook-Posting holt der blaue Chef zum Rundumschlag aus und rechnete mit der ÖVP ab: "Nehammer wurde Kanzler, weil Kurz das Weite suchen musste. Ende September wurde Nehammer als amtierender Kanzler trotz seines Amtsbonus abgewählt. Er hat das Kanzlerduell mit Bomben und Granaten verloren. Der Wahlverlierer, der Zerstörer von Neutralität und Schuldenkaiser wurde daraufhin mit dem Auftrag zur Bildung einer Regierung beauftragt. Was lernt die österreichische Bevölkerung daraus? Wenn aus der Sicht des Systems der Falsche gewinnt, ist alles anders."

FPÖ-Abrechnung

Kickl tobt und spricht von einer verkehrten Welt. Er spricht sogar von Unwahrheiten: "Was vorher demokratisch war, ist plötzlich undemokratisch. Es wird alles auf den Kopf gestellt. Die Bevölkerung fühlt sich belogen und betrogen. Die Antwort werden ÖVP und SPÖ am Sonntag in der Steiermark bekommen. Denn wer auf Unwahrheiten die Zukunft des Landes bauen will, der wird eine Abfuhr kassieren!", so Kickl.

Kommt die Ampel?

Die FPÖ ist bei der letzten Nationalratswahl zum ersten Mal stärkste Kraft im Land geworden. In die Regierung werden es die Freiheitlichen wohl trotzdem nicht schaffen. ÖVP, SPÖ und NEOS verhandeln die Dreier-Koalition. die erste Ampel-Regierung in Österreich.