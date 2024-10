Kickl tobt: "Jetzt ist die Katze aus dem Sack"

FPÖ-Chef Herbert Kickl reagiert empört über ein neues Koalitions-Gerücht.

Für Riesen-Wirbel innerhalb der ÖVP sorgt derzeit ein heißes Gerücht: Demnach läuft derzeit zwar alles in Richtung einer schwarz-rot-pinken Ampelkoalition. Aber: ÖVP-Chef Karl Nehammer soll sich auch eine grüne Option offenhalten, berichten Insider. Heißt: Eine schwarz-rot-grüne Koalition als Alternative zu ÖVP-SPÖ-NEOS.

Hintergrund: Nehammer will die grüne Karte als Droh-Szenario gegenüber den NEOS aufbauen, damit es diese in einer etwaigen Koalition "billiger" geben.

"Das ist unfassbar"

Empört über die Meldung reagiert FPÖ-Chef Herbert Kickl: „Jetzt ist die Katze aus dem Sack“, schreibt der Freiheitliche auf Facebook. „Nehammer will sich auch die Option offenhalten, wieder die Grünen in die Regierung zu holen. Das wäre dann die ultimative LINKE Austro-Ampel.“

Die ÖVP würde immer weiter nach links driften. „Das ist unfassbar!“, so Kickl weiter. Der FPÖ-Chef warnt deshalb auch davor, bei der Steiermark-Wahl am 24. November für die Volkspartei zu stimmen. „Jede Stimme für die ÖVP ist auch eine Stimme für die Grünen in der Landesregierung“, so Kickl.