Klima-Aktivisten kündigen weltweite Flughäfen-Blockaden an

Jetzt kündigen die Aktivisten der Letzten Generation neue Mega-Proteste an. Für alle Urlauber ist das im Sommer ein Mega-Schock.

Wer in den Urlaub will, für den wird es im Sommer wohl zum Chaos des Jahres kommen. Die Klima-Aktivisten der Letzten Generation kündigen an, weltweit die Flughäfen zu blockieren. Das heißt: Nichts wird mehr gehen! Sie kleben wieder und blockieren alles.

Weltweiter Aufstand

Die Klimaschutzgruppe will, zusammen mit anderen Protestgruppen, im Sommer den Flugverkehr in Europa, aber auch weltweit, massiv stören. Über Ländergrenzen hinweg wollen sich die Aktivisten vernetzen und die Sommer-Proteste vorantreiben.

Auch Österreich betroffen

Das sagen die Aktivisten: “Wir nehmen die Verantwortung wahr, die die Regierung seit Jahren negiert. Wir tun das, was unsere Regierungen nicht schaffen. Wir kooperieren in einer nie dagewesenen Weise auf globaler Ebene, um gemeinsam Veränderungen zu bewirken und das Schlimmste abzuwenden." Welche Auswirkungen die Proteste auf Österreich haben, ist noch unklar.