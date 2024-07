Klima-Shakira hat sich im Häfen Krätze eingefangen

Anja Windl ist nach 42 Tagen wieder frei. Doch einen Haken hat die Sache. Sie ist im Häfen an Krätze erkrankt.

Gestern wurden die letzten beiden Gefangenen der Letzten Generation aus dem Polizeianhaltezentrum in der Rossauer Lände freigelassen.

In Haft

Laila Fuisz und Anja Windl hatten zuvor an Protesten für mehr Klimaschutz teilgenommen. Da sie die hohen Geldstrafen nicht begleichen konnten, traten sie Anfang Juni Ersatzhaftstrafen an.

Windl mit Ausschlag

Laila Fuisz und Anja Windl verbrachten 42 Tage im Häfen. Für Windl wurde die Haft zur Tortur. sie berichtet über eklatante Missstände in Haft: „Hier ernst genommen zu werden, ist nahezu unmöglich. Wir hatten zunehmend mit stark juckendem Ausschlag zu kämpfen“, erzählte Anja Windl. Mehrere Wochen lang mussten sie ärztliche Behandlung einfordern, bis schließlich im AKH die Diagnose Krätze gestellt wurde.

Will wieder kleben

Das Protestieren und Kleben will Windl aber auch nach 42 in Haft nicht lassen: „Ich weiß, warum ich hier bin. Die Nachrichten von ganzen Dörfern mit zerstörten Dächern, Todesopfer wegen Überflutungen oder Hurricanes erreichten uns auch in der Zelle. Diese Toten sind Opfer unserer fossilen Bequemlichkeit. In Kürze: hier ist es beschissen, aber nichts zu tun ist deutlich beschissener“, erklärte sie. Die Österreicher können sich also darauf einstellen, dass die Deutsche wohl bald wieder auf unseren Straßen kleben wird.