Köstinger: "Pandemie der Ungeimpften"

Im oe24.TV Interview spricht Landwirtschaftsministerin Elisabteh Köstinger von einer Pandemie der Ungeimpften.

Seit einigen Wochen steigen die Corona-Zahlen stetig an. Am heutigen Tag wurden 1.229 Neuinfektionen gemeldet, gerade unter Ungeimpften steigen die Infektionszahlen an.



Elisabteh Köstinger findet im oe24-TV Interview klare Worte: ""Was wir aktuell erleben ist eine Pandemie der Ungeimpften.



