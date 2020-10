Köstinger-Sohn (2) ist schon Mitglied in der JPV

Kaum zwei Jahre alt ist der John von Ministerin Elisabeth Köstinger schon Mitglied in der Jungen ÖVP - dafür hagelt es heftige Kritik im Netz.

In ihrer Instagram-Story postet die designierte Bundesobfrau der Jungen Volkspartei Claudia Plakolm ein Foto, das sie mit Ministerin Köstinger bei der Überreichung der JVP-Mitgliedschaft zeigt. Dazu schreibt sie: "Wir in der JVP sind ja bekannt dafür, schon heute an die nächsten Generationen zu denken. Deshalb freuen wir uns, bald unser jängstes JV-Mitglied, den Sohnemann unserer Ministerin bei uns begrüßen zu dürfen."

Was für Aufregung sorgt: Der Sohn der Ministerin ist gerade erst mal zwei Jahre alt - und dürfte un Punkto politischer Mitgliedschaft wohl noch kein Mitspracherecht haben.