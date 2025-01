Kogler: "Größte Wählertäuschung der 2. Republik"

Der Grünen-Chef tobt über seinen Noch-Koalitionspartner ÖVP.

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat den geschäftsführenden ÖVP-Chef Christian Stocker am Dienstag offiziell zu Koalitionsverhandlungen eingeladen. Zuvor war der Freiheitliche vom Parteipräsidium einstimmig zu diesem Schritt ermächtigt worden. In einem Pressestatement hatte Kickl der ÖVP gegenüber die Hand "ausgestreckt", vom möglichen Koalitionspartner aber auch "Ehrlichkeit" und "Geschlossenheit" eingefordert. "Wenn das nicht gewährleistet ist, dann war es das schon wieder."

Kritik an der ÖVP kam von Grünen-Chef Werner Kogler. Die Abfolge der Ereignisse seit der Nationalratswahl bezeichnete er als "unfassbar, ungeheuerlich, unwürdig und im Ergebnis unverantwortlich". Die Aktion sei wohl "größte Wählertäuschung der Zweiten Republik", so Kogler in einem Video-Statement auf X.

Ein paar Worte zur aktuellen politischen Situation in Österreich. (GR) pic.twitter.com/Qt4GLgaaQg — Werner Kogler (@WKogler) January 7, 2025

Die ÖVP habe einen Wahlkampf geführt, um einen "Volkskanzler Kickl" zu verhindern und dann sei sie am "Absatz umgedreht", um genau das zu ermöglichen. Kogler kündigte eine "scharfe" Oppositionspolitik an und dass man seitens der Grünen die Zusammenarbeit mit SPÖ und NEOS suchen werde.