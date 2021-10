Kurz-Causa: Schlamm-Schlacht um Staatsanwalt

Lebensgefährtin des Staatsanwaltes wertet SMS von Schmid aus – ÖVP fordert »sofortige Konsequenzen«

Eine veritable Medien-Schammschlacht hat sich am Feiertagswochenende rund um die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft entwickelt. Im Mittelpunkt des Medien-Feuers steht Gregor Adamovic, der leitende Staatsanwalt in der „Umfrage-Causa“ mit Sebastian Kurz und Thomas Schmid an der Spitze der Beschuldigten.







Die ganze Story lesen Sie HIER mit Ihrem oe24plus-Abo!