× Kurz macht jetzt Trip nach Brasilien

Der Ex-Kanzler postet ein Foto vom Flughafen.

Nachdem es lange Zeit ruhig um Sebastian Kurz war, steht der Altkanzler nun wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Der 35-Jährige ist zurück in den sozialen Medien und postete zuletzt etwa Ostergrüße oder auch das erste Foto von seinem Sohn Konstantin.

Am 14- Mai wird Kurz auch auf die Polit-Bühne zurückkehren und beim ÖVP-Parteitag eine Rede halten. Zuvor ist der Ex-Kanzler aber noch beruflich auf Reisen. „Gerade am Flughafen. Für mich geht es beruflich ein paar Tage nach Brasilien? Freu mich auf viele spannende Eindrücke“, postete Kurz am Dienstag in seiner Instagram-Story. Der ehemalige ÖVP-Chef startet erst vor wenigen Monaten seinen neuen Job bei Tech-Investor Peter Thiel und will sich nun vor allem Start-up-Investments widmen.

© Instagram ×

"Schließe Polit-Comeback aus"

Ein Polit-Comeback schloss Kurz wiederholt aus. „Das kann ich zu 100 Prozent ausschließen. Meine Zukunft ist in der Privatwirtschaft", so Kurz in einem knappen Statement gegenüber oe24.