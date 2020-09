Kurz: Nein zu Après-Ski, wie wir es gewohnt sind

Wintertourismus werde es sicher geben. Nur die Party abseits der Piste werde heuer nur in eingeschränkter Form möglich sein, erklärt der Kanzler im "Bild"-Interview.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte gegenüber der deutschen "Bild", dass es trotz Corona-Krise einen Wintertourismus bei uns geben werde. "Das bedeutet, wir werden Maßnahmen setzen und arbeiten gerade intensiv an einem Konzept, dass der Tourismus funktioniert. Wir haben es im Sommer gut geschafft", so der ÖVP-Chef. Dasselbe Ziel gelte nun auch für den Winter, allerdings mit Einschränkungen. "Es wird natürlich gewisse Sicherheitsvorkehrungen geben, beim Abendessen, im Hotel", sagt Kurz.

Viel diskutiert wurde auch über Après Ski. Im Interview mit dem deutschen Blatt erteilte der Kanzler dem bisherigen Party-Konzept abseits der Piste eine Absage. "Après-Ski wird es natürlich nur sehr eingeschränkt geben können. Es wird keinen Après-Ski wie in den letzten oder vorletzten Jahren geben, nicht in der Art und Weise, wie wir das gewohnt sind. Das ist ein Einschnitt der notwendig ist in Zeiten der Pandemie. Aber einen schönen Urlaub zu verbringen, Ski fahren zu gehen, gut Essen zu gehen am Abend, all das wird möglich sein", so Kurz.