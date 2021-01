Kurz: Parteien sollen heuer auf Erhöhung der Förderung verzichten

Die Parteienförderung müsste mit Inflationsanpassung auf rund 30,9 Mio. Euro steigen. Kanzler Kurz spricht sich jedoch für eine Aussetzung der Erhöhung aus.

Bundeskanzler Sebastian Kurz spricht sich gegen die Erhöhung der Bundes-Parteienförderung für das Jahr 2021 aus. Diese Indexierung ist gesetzlich festgelegt und soll laut dem Bundeskanzler heuer ausgesetzt werden. „Die Bundes-Parteienförderung in Österreich zählt zu den höchsten in Europa, ist grundsätzlich schon zu hoch und wird laut Gesetz auch noch jedes Jahr inflationsangepasst. Ich schlage daher allen Parlamentsparteien vor, zumindest in diesem Jahr auf die Erhöhung der Parteienförderung auf Bundesebene zu verzichten und das gemeinsam mit uns schnellstmöglich im Nationalrat zu beschließen“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz, der Klubobmann August Wöginger gebeten hat, diesbezüglich Gespräche mit den Obleuten der Parlamentsklubs zu führen.