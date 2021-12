Kurz-Rücktritt: So reagiert das Netz

Paukenschlag: Sebastian Kurz zieht sich auch als Bundesparteiobmann und Klubobmann der ÖVP zurück. Aus seinem Umfeld heißt es, dass der Rückzug des ÖVP-Chefs mit der Geburt seines Sohnes, der am vergangenen Samstag zur Welt kam. Als er sein Kind sah, habe es "klick gemacht".

Erst Anfang Oktober war Kurz im Zusammenhang mit Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Inseratenaffäre als Bundeskanzler zurückgetreten.

Auch auf Twitter ist der Rücktritt natürlich das Thema Nummer 1. Das sind die besten Reaktionen im Netz:

Ob Kurz jetzt mit Frau & Kind auswandert? In ein Land ohne Auslieferungsabkommen? #kurzschluss

Die Nachricht, dass sich ÖVP-Chef von allen Ämtern zurückziehen wird, sorgt auch International für Schlagzeilen. So berichtete etwa die "Bild":

Sebastian #Kurz (35) tritt von allen politischen #Ämtern zurück. Nach BILD-Informationen wird er seinen #Rücktritt als #ÖVP -Chef heute Vormittag bekannt geben. Kurz will um 11.30 Uhr vor die #Presse treten und seine Entscheidung verkünden. Die Gründe erfährst du bei #BILDLive pic.twitter.com/1crBOPmS0a

Ich wünsche Dir @sebastiankurz aufrichtig alles Gute. Bei allem was wir in der Politik unterschiedlich gesehen haben, was letztlich auch bleibt ist der Mensch und dem gebührt auch Dank für seine Arbeit!