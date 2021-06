Kurz über aktuelle Corona-Lage: "Das gibt Grund zur Zuversicht"

Weiter sinkende Ansteckungszahlen und die steigende Impfrate geben laut Kanzler Kurz ''Grund zur Zuversicht''.

Wien. "Derzeit sind in Österreich bereits zwei Drittel all jener, die sich impfen lassen wollen, einmal geimpft", so Bundeskanzler Sebastian Kurz in einer Aussendung am Dienstag. Mit derzeit rund 3,7 Millionen Geimpften seien bereits mehr als zwei Drittel der Impfwilligen über 16-jährigen mit einer ersten Impfung versorgt. "Der laufende Impffortschritt sorgt auch dafür, dass sich die Corona-Lage zunehmend verbessert und wir derzeit so niedrige Ansteckungszahlen wie zuletzt Anfang September haben. Das gibt Grund zur Zuversicht", betont Kurz.

Kurz: "Parameter zeigen in die richtige Richtung"

Sowohl im Kampf gegen die Pandemie, wie auch im Kampf gegen die Weltwirtschaftskrise würden alle Parameter in die richtige Richtung zeigen. "Die Pandemie wurde in den letzten eineinhalb Jahren zu einem Dreikampf: Dem Kampf um jeden Covid-Patienten, dem Kampf um jeden Arbeitsplatz und dem Kampf um jeden Betrieb. Der Kampf gegen die Pandemie ist in der dritten Welle durch das intensive Testen, die FFP2-Masken und die regionalen Maßnahmen gut gelungen. Dadurch haben wir einerseits eine Überforderung der Intensivkapazitäten verhindert und anderseits einen harten Lockdown in sechs Bundesländern vermieden. Das hat natürlich auch einen positiven Effekt auf unseren Arbeitsmarkt und die Wirtschaft. Die Auswirkungen werden bereits sichtbar: So hat die OECD erst gestern die Wachstums-Prognose stark nach oben revidiert. Das zeigt, dass die Wirtschaftshilfen funktionieren und bestätigt auch, dass wir gut durch die dritte Corona-Welle gekommen sind", so Kanzler Kurz.