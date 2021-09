Kurz von Richter einvernommen

Kanzler Kurz wurde am 3. September am Wiener Straflandesgericht einvernommen.

Wien. Seit Monaten ermittelt die WKStA gegen Sebastian Kurz wegen vermuteter Falschaussage im „Ibiza“-Ausschuss. Jetzt wurde Bundeskanzler Kurz in diesem Falle am 3. September von einem Richter am Landesgericht Wien einvernommen. Neben dem Richter war ein Vertreter der WKStA, außerdem der Anwalt von Kurz Werner Suppan und ein Gerichtspraktikant anwesend.

Sebastian Kurz sagt in einer ersten Stellungnahme zur Einvernahme: "Ich bin froh, nach Monaten falscher Vorwürfe Anfang September mehrere Stunden die Möglichkeit gehabt zu haben, vor einem Richter zu den falschen Vorwürfen, die aufgrund einer Anzeige durch die NEOS gegen mich erhoben wurden, Stellung zu nehmen. Dabei konnte ich ausführlich zur Bedeutung einer doppelten Verneinung, oder wie ein „Na“ auf ein „Nie“ zu werten sei, beziehungsweise auf Unterschiede in der Formulierung „eingebunden im Sinne von informiert“ und „eingebunden im Sinne von involviert“ Stellung nehmen und damit die ungerechtfertigten Beschuldigungen widerlegen und entkräften."

