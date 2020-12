"Mit den gewonnenen Erkenntnissen hoffen wir, zukünftige Lockdowns weitgehend verhindern zu können", sagt Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Seit gut 32 Stunden ist die Online-Registrierung für die Massentests in Österreich möglich. Bisher hat es fast 100.000 Anmeldungen gegeben, gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Donnerstag bei einem Pressetermin bekannt. "Das ist das Zeichen und das Signal, dass die Bevölkerung gut mitmacht und dafür bedanke ich mich recht herzlich."

Mit einem Appell hat sich nun auch Wilfried Haslauer, Landeshauptmann Salzburgs und der Vorsitzender der Landeshauptmannkonferenz, im Namen aller Länderchefs an die Menschen in Österreich gewandt. "Die anstehenden großflächigen Screenings sind ein wichtiges Instrument, um das Infektionsgeschehen in Österreich als Ganzes zu beurteilen und daraus die richtigen Maßnahmen zu ziehen. Deshalb unser dringender Appell an die Bevölkerung: Lassen Sie sich testen!", so Haslauer. "Wir sind über die Ländergrenzen hinweg einig, dass die anstehenden Testungen ein wirkungsvolles Werkzeug im Kampf gegen Corona sind. Mit den gewonnenen Erkenntnissen hoffen wir, zukünftige Lockdowns weitgehend verhindern zu können", sagt der Landeshauptmann.



Eine Anmeldung für die Teilnahme bei dem Massentest ist über die Online-Plattform www.oesterreich-testet.at möglich. Am gestrigen Mittwoch musste die Plattform vorübergehend wegen einer Datenleck-Gefahr vom Netz genommen werden. Die Probleme wurden behoben und die Plattform ging wieder online.



Anschober ist mit dem bisherigen Zulauf jedenfalls zufrieden. Aufgrund der bereits erfolgten 100.000 Anmeldungen schlussfolgerte er: "Das heißt, der Zulauf, das Interesse der Bevölkerung ist sehr, sehr groß, obwohl es gestern, Sie wissen es, eine erste Startunterbrechung gegeben hat von rund zwei Stunden."

Die Massentest-Termine in Österreich

Wien: 4. bis 13. Dezember

Tirol: 4. bis 6. Dezember

Vorarlberg: 4. bis 6. Dezember

Burgenland: 10. bis 15. Dezember

Salzburg: 11. bis 13. Dezember

Kärnten: 11. bis 13. Dezember

Oberösterreich: 11. bis 14. Dezember

Steiermark: 12. und 13. Dezember

Niederösterreich: 12. und 13. Dezember