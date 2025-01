Landbauer: "Wähler haben heute ein Machtwort gesprochen"

Jetzt spricht der Landes-Vize von der FPÖ, Udo Landbauer.

„Die Wähler haben heute ein Machtwort gesprochen und ein starkes freiheitliches Fundament geschaffen, auf dem wir unseren geradlinigen und ehrlichen Weg jetzt gemeinsam mit der Bevölkerung fortsetzen können. Danke an alle unsere Wähler, die ihr Vertrauen in uns gesetzt haben und diesen historischen Erfolg ermöglicht haben“, sagte FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer am Sonntagabend.

„Die Menschen wollen Veränderung, spüren dass wir Freiheitliche Politik für die Menschen und nicht für Posten oder Machterhalt machen. Wir sind ausschließlich für die Bürger da und nicht wie andere Parteien für ihre Bürgermeister“, so Landbauer weiter.

Stimmanteil mehr als verdoppeln

Die FPÖ konnte ihren Stimmanteil mehr als verdoppeln und das bis dato historisch beste Ergebnis aus dem Jahr 1995 (Anm.: 8,22 %) deutlich übertreffen. In den Gemeinden Amaliendorf-Aalfang (von 2 auf 7 Mandate) oder Traiskirchen (von 3 auf 8) konnten zum Beispiel je fünf Mandate dazu gewonnen werden, in Wölbling kam die FPÖ aus dem Stand auf vier Mandate.