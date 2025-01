Babler jubelt über Doskozil-Sieg im Burgenland

Für Erleichterung sorgt das Wahlergebnis im Burgenland bei der Bundes-SPÖ.

"Das Burgenland bleibt rot, eine blau-schwarze Mehrheit konnte verhindert werden - eine gute Nachricht für alle Burgenländerinnen und Burgenländer", erklärte Parteichef Andreas Babler im Kurznachrichtendienst X.

Er gratulierte dem burgenländischen Landeshauptmann, der als parteiinterner Kritiker des Babler-Kurs bekannt ist, sowie der ganzen SPÖ Burgenland "zum Wahlerfolg".

Auch Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim sprach von einem "großen Erfolg für die Sozialdemokratie im Burgenland". Die SPÖ Burgenland genieße "zurecht das Vertrauen der Bevölkerung", so Seltenheim in einer Aussendung, denn sie habe "jene Themen in den Vordergrund gestellt, mit denen sie in den letzten Jahren gepunktet und das Burgenland besser gemacht hat: ein leistbares Leben, eine flächendeckende Gesundheitsversorgung für alle, faire Löhne, Bildungsgerechtigkeit durch Gratis-Ganztageskindergarten und kostenlose Nachhilfe, eine starke Wirtschaft durch die Förderung von KMU und den Einsatz für Klimaschutz und Energiewende".