Jetzt läuft alles auf Schwarz-Blau hinaus

Eine Koalition aus ÖVP und FPÖ gilt als wahrscheinlichste Variante.

Koalitionen. Eines war an diesem Wahlabend schnell klar: Die bisher in Salzburg regierende „Dirndl-Koalition“ aus ÖVP, Grünen und den Neos wurde abgewählt. Sowohl ÖVP als auch Grüne und Neos verloren dramatisch Stimmen – die Pinken flogen gleich aus dem Salzburger Landtag.

Also muss was Neues her. 2018 hatte ÖVP-Chef Wilfried Haslauer noch die Koalition mit der jungen FPÖ-Chefin Marlene Svacek vermieden – nach dem gestrigen Wahlsonntag wird ihm das wohl nicht mehr so leicht fallen. Zu Redaktionsschluss war die ÖVP-FPÖ-Koalition die Zweier-Variante mit einer deutlichen Mehrheit im Landtag.

Oder doch Schwarz-Rot? Ebenfalls möglich wäre aber eine Koalition aus ÖVP und SPÖ. Allerdings: Ob sich das Haslauer in seiner letzten Amtszeit mit dem neuen SP-Chef David Egger antun will? Diese Variante hätte nur eine Mehrheit von einem Mandat...