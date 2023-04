Schlagabtausch vor Salzburg-Wahl

Bei der großen oe24.TV-Elefantenrunde schenkten sich die Kandidaten nichts.

Finale. In wenigen Tagen geht es in Salzburg an die Wahlurnen. Der Ausgang – vor allem für die Landeshauptmann-Partei ÖVP – dürfte auch für den Bund ein wichtiger Gradmesser werden. Die Spitzenkandidaten geben in den letzten Tagen noch einmal alles, um Stimmen dazuzugewinnen. Das spiegelte sich auch in einer spannenden oe24.TV-Elefantenrunde wider. Allen voran ÖVP-LH Wilfried Haslauer gab sich souverän – ob er das nach dem Sonntag auch noch ist, wird sich zeigen.

TV-Konfrontation. Von Bundespolitik über Coronapandemie bis hin zu Teuerung und möglichen Koalitionen. Beim Duell der Spitzenkandidaten blieben wenige Fragen offen, in einem hitzigen Schlagabtausch schenkte man sich nichts: ÖSTERREICH liefert Ihnen die besten Sager im Überblick:

Bund: Svazek schämt sich nicht für Kickl

Wilfried Haslauer (ÖVP) über VP-Verluste in NÖ: „Es gibt immer große Trends, gegen die man nicht anschwimmen kann. Wir haben alles getan, um jetzt in Salzburg so gut es geht zu mobilisieren.“

... und Kickl-Rhetorik: „Seine Rhetorik erinnert an die Zwischenkriegszeit. Ich finde es traurig, dass das auch zu uns hineingetragen wird.“

Marlene Svazek (FP) über Kickl & ihren Stil: „Ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass man als 30-jährige Frau einen anderen Stil pflegt als andere in der Partei. Herbert Kickl war in Salzburg und Tausende waren dort. Wir müssen uns nicht schämen für unseren Parteiobmann.“

Martina Berthold (Grüne) über blaue Spaltung: „Die Freiheitlichen spalten das Zusammenleben. Wenn Kindern ihre Heimat abgesprochen wird oder Lieder mit NS-Inhalten verherrlicht werden, ist für mich eine klare Linie überschritten.“

Teuerung: SPÖ ortet bei KPÖ-Programm Kopie

David Egger (SPÖ) über KPÖ als Gegner: „Bei Wohnen und Sozialem hat der Mitbewerber (Anm. KPÖ) wohl ein bisschen Copy-Paste bei unserem Programm gemacht.“

Haslauer über geförderten Wohnbau: „Es ist richtig, dass die Mieten im SPÖ-Modell günstig begonnen haben, innerhalb von zehn Jahren sind sie um 70 % gestiegen, das haben wir korrigiert. Im geförderten Wohnbau haben wir eine Bremse um zwei Prozent Anstieg eingeführt. Was wir mehr machen könnten, ist, mehr Wohnungen bauen, da ist der Mangel an Fläche ein Problem.“

Andrea Klambauer (Neos) über zu hohe Mieten: „Das Problem besteht seit vielen Jahren, angefangen als die SPÖ in Salzburg für Wohnen verantwortlich war. Das hat die Mieten am geförderten Markt raufgetrieben. Die waren teurer als am privaten Markt.“

Covid: Haslauer hält »gar nichts« von Fonds

Egger (SP) über Corona-Strafen: „Ich habe gegen die Impfpflicht gestimmt, weil das Gesetz ein Pfusch war. Über die Rückzahlung von Coronastrafen, die verfassungswidrig waren, will ich aber sprechen.“

Haslauer (VP) über Coronafonds in Salzburg und Impfpflicht: „Ich halte von der Rückzahlung der Strafen gar nichts. Das ist plakative Politik, die uns im Land nicht weiterbringt. (...) Die Impfpflicht war nach heutiger Kenntnis ein Fehler, nach damaliger Sicht aber verständlich. Ich habe sie mitgetragen, dem stelle ich mich jetzt auch. Jetzt müssen wir die Gräben wieder zuschütten.“

Svazek (FP) über Rückzahlung als Koalitionsbedingung: „Es muss zumindest darüber gesprochen werden, wir müssen zur Glaubwürdigkeit zurück. Eine Koalitionsbedingung ist es allerdings nicht.“

Koalitionen: Egger schließt FPÖ nicht aus

Klambauer (Neos) über Regierungspläne: „Wir haben in Salzburg viel erreicht. Es braucht uns in der Regierung, damit nicht nur geredet, sondern gemacht wird.“

Egger (SP) über ein Nein zu Rot-Blau: „Die Frage stellt sich nicht. Jetzt wird gewählt, dann werden wir mit allen reden.“

Svazek (FP) über Schwarz-Blau als Ziel: „Wenn sich am Ende eine solche bürgerlich-konservative Koalition ausgeht, werden wir natürlich verhandeln.“

LH-Anspruch: Mehrheit will Nr. 1 als Landeschef