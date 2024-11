"Vielleicht schneller als der Bund": Kunasek setzt jetzt auf Tempo

FPÖ-Wahlsieger Mario Kunasek lädt nun die anderen Parteien zu Sondierungsgesprächen.

Nach dem Sieg der FPÖ bei der Steiermark-Wahl am Sonntag erhalten die Freiheitlichen - so sieht es die Landesverfassung vor - automatisch den Regierungsauftrag. FPÖ-Landeschef Mario Kunasek will dementsprechend nun Gespräche mit allen im Landtag vertretenen Parteien führen. Das kündigte er am Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz an.

Kunasek werde die jetzt anstehenden Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien in der Reihenfolge des Wahlergebnisses führen. Nach diesen Gesprächen werde entschieden, mit welchen Partner man dann in Koalitionsverhandlungen gehen werde. Kunasek, Landesparteisekretär Stefan Hermann und Klubdirektor Michael Klug wurden als Verhandlungsteam aufgestellt. Auch Experten können bei Bedarf hinzugezogen werden.

"Vielleicht gelingt es uns schneller als der Bund zu sein"

"Wir werden morgen beginnen", so Kunasek. Er werde heute die Parteispitzen der anderen Parteien über den "zeitlichen Fahrplan" informieren. Am Mittwoch startet der Gesprächsreigen mit der ÖVP und mit der SPÖ. Auch die kleineren Fraktionen, der im Landtag vertretenen Parteien, werden in den kommenden Tagen geladen. Ziel sei es, bis Ende der Woche oder spätestens bis Anfang kommender Woche, den Medien den weiteren Fahrplan vorlegen zu können.

"Vielleicht gelingt es uns schneller als der Bund zu sein. Wer weiß das schon", so Kunasek, der angesichts der vielen Herausforderungen jetzt schnell eine Landesregierung aufstellen möchte. Einen Zeitdruck wolle er sich allerdings nicht machen.