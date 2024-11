Warum Graz heute so wichtig ist

Das Endergebnis wird wohl frühestens gegen 21 Uhr feststehen. Weil in Graz erst um 16 Uhr die letzten Wahllokale schließen, dürfte das vorläufige Endergebnis wohl frühestens gegen 21 Uhr vorliegen, so die Wahlbehörde in der Steiermark.

Graz wird entscheidend: In der Landeshauptstadt werden rund ein Drittel der Mandate vergeben. Bei der Nationalratswahl war Graz rot. 16 von 48 Mandaten kommen aus Graz und Umgebung. Kickl ging Schneewandern vor dem Steiermark-Beben

Anton Lang: "Stimme für richtige Partei"

DIESES Ergebnis wäre für die ÖVP ein Debakel Viele Wahllokale haben bereits geschlossen: Graz wählt noch bis 16 Uhr So lange haben die Lokale offen Viele der Wahllokale in der Steiermark haben bereits geschlossen. Generell sperren die meisten Wahllokale zwischen 12 und 14 Uhr zu. Am längsten gewählt werden kann in der Landeshauptstadt Graz. Um kurz nach 16 Uhr soll es dann bereits die erste Hochrechnung geben - Schwankungsbreite zwei Prozentpunkte. Das ist die Ausgangslage So hat die Steiermark zuletzt 2019 gewählt: - ÖVP: 36,05 Prozent der Stimmen, 18 Mandate - SPÖ: 23,02 Prozent, 12 Mandate - FPÖ: 17,49 Prozent, 8 Mandate - GRÜNE: 12,08 Prozent, 6 Mandate - KPÖ: 5,99 Prozent, 2 Mandate - NEOS: 5,37 Prozent, 2 Mandate Diese Zahlen werden heute aller Voraussicht nach auf den Kopf gestellt.