× Lügen-Bombe aus Brüssel: Schilling erfindet Affäre mit Spitzenbeamten

Rund um Lena Schilling platzt heute zum Prozessauftakt eine neue Bombe. Sebastian und Veronika Bohrn Mena präsentieren eine weitere Zeugin.

Es wird nicht ruhig um Lena Schilling. Auch nach ihrem Einzug ins europäische Parlament kocht die Gerüchteküche weiter hoch. Jetzt wird es für die Grüne allerdings ernst, am Donnerstag um 13.00 Uhr beginnt der Prozess Bohrn-Mena vs. Schilling.

Die Bohrn Menas, Sebastian und seine Frau Veronika, werden beim Bezirksgericht Innere Stadt in Wien vor Ort sein und 20 Zeugen gegen Schillig laden. Dass die mit den Lügen-Vorwürfen konfrontierte Lena Schilling erscheint, davon ist nicht auszugehen. Sie wird den Prozess wohl schwänzen. Klar ist: In Wien platzt heute eine echte Bombe! Die Bohrn Menas legen nicht nur eine Liste von 20 Zeugen vor, sondern präsentieren noch eine weitere Person, die vor Gericht gegen Schilling aussagen will. Den Namen werden die Bohrn Menas erst im Prozess enthüllen.

Affäre mit einem hochrangigen österreichischen Spitzenbeamten

Worum geht es? Es ist eine unglaubliche Lügen-Geschichte aus Brüssel: Schilling soll eine Affäre mit einem hochrangigen österreichischen Spitzenbeamten erfunden haben. Der Fall betrifft die höchsten österreichischen Polit-Kreise in Brüssel und sorgt für großen Wirbel und auch Unmut. Schilling soll dem Mann die Affäre angedichtet haben - alles ein Lügen-Märchen, das behauptet die neue Zeugin im Gespräch mit den Bohrn Menas.

Jetzt spricht die Zeugin

So kam die neue Lügen-Bombe ans Licht: Die Zeugin, Schillings Lügen betreffen sie direkt, hat sich bei Sebastian und Veronika Bohrn Mena gemeldet, weil sie von einem europäischen Medium auf die Affären-Gerüchte rund um ihren Ehemann angesprochen wurde. Nach Recherche des Mediums soll Schilling selbst das Gerücht verbreiten, eine Affäre mit dem Mann der Betroffenen gehabt zu haben. Es handelt sich um den besagten österreichischen Spitzenbeamten in Brüssel. Die Ehefrau will jetzt reagieren und die Schilling-Lügen aufdecken.

Veronika und Sebastian Bohrn Mena am 21. Juni 2024 vor Beginn einer Gerichtsverhandlung zu Widerrufsklage gegen die Grüne EU-Wahl-Spitzenkandidatin Lena Schilling. © APA/CHRISTIAN HAMMER ×

Sebastian Bohrn Mena sagt dazu: "Wir wollen aufzeigen, dass Lena auch in Brüssel nicht damit aufhört, Lügen zu verbreiten. Es handelt sich nicht um anonyme Vorwürfe. Wir werden den Namen der neuen Zeugin im Prozess nennen." Um 13.00 Uhr beginnt in Wien der Prozess, dann wird es ernst für die umstrittene Grüne, Lena Schilling.