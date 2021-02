Mächtiger Sektionschef Pilnacek jetzt vor Suspendierung

Großangriff der Justiz gegen VP-Politiker. Im Visier: Ex-Justizminister Brandstetter.

Das gab’s noch nie: Eine Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Wien kam am Donnerstag in den VfGH, um einen der Höchstrichter aus der laufenden Session herauszuholen – konkret Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen Brandstetter wegen „Verletzung des Amtsgeheimnisses“. Anwalt Georg Krakow bestreitet den Vorwurf.



Das war aber nicht der einzige Knalleffekt in der Causa: Wie ÖSTERREICH erfuhr, hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag auch das Handy eines der höchsten Justizbeamten – und zwar von Sektionschef Christian Pilnacek – beschlagnahmt.



