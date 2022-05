Maske bleibt! Aufstand im Supermarkt

Die FFP2-Pflicht im „lebensnotwendigen Handel“ bleibt zumindest bis 8. Juli.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat der Forderung von Gewerkschaft und Handel nach einem Masken-Aus auch in Supermärkten eine Absage erteilt. Vorerst bis 8. Juli gilt die FFP2-Pflicht wie in Öffis, Spitälern, Pflegeheimen auch im „lebensnotwendigen Handel“.



Angesichts neuer Corona-Varianten in Österreich seien weitere Lockerungen „jetzt nicht angezeigt“.



