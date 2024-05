Bei EU-Wahl geht es für alle um viel

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel.

Countdown. In zwölf Tagen ist es so weit: Dann finden endlich die EU-Wahlen statt. In den politischen Kabinetten ist die Stimmung bereits dem­entsprechend angespannt. Für alle Parteien geht es schließlich um sehr viel:

Blaue Premiere und Meinungsforscher. Für die FPÖ geht es am 9. Juni darum, ob sie erstmals seit ihrer Gründung – wie es alle Umfragen prognostizieren – Erste wird. Sollte die Partei von Herbert Kickl als Erster durchs Ziel gehen, hofft dieser auf einen Hype, um dann auch bei der Nationalratswahl Erster zu werden.

Für die Meinungsforscher wird es wiederum ein Test, ob ihr Umfragehoch für die Blauen stimmt. Die ÖVP hofft ihrerseits, dass der Abstand zwischen ihr und der Kickl-Partei nicht allzu groß ist, um ein ÖVP-FPÖ-Duell für den Nationalratswahlkampf auszurufen.

Rote wollen Platz 2 & Grüne klein halten

Strategie. Die SPÖ setzt ihrerseits darauf, zumindest Zweite zu werden und grüne Stimmen zu erhalten. Diese braucht sie, um bei der Richtungswahl im September zu reüssieren. Während die Grünen auf einen „Jetzt erst recht“-Effekt für Schilling und keinen Abfluss Richtung Neos und SPÖ hoffen. Für die Wähler geht es freilich darum, wie sich die EU entwickelt. Also um uns.