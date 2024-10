Das ist reine Schimäre

Soll Kickl den Regierungsauftrag bekommen? Ein Kommentar von Gerald Grosz.

Wer die jenseitigen Reaktionen von Nehammer und Drexler, Babler und Meinl-Reisinger am Wahlabend gehört hat, dem ist klar, dass die Verlierer der Nationalratswahl seit Tagen an einer schmutzigen Koalition gegen den Wahlsieger FPÖ und ein Drittel der Wähler basteln. Es ist daher irrelevant, wer den Regierungsbildungsauftrag bekommt, solange vom Bundespräsidenten abwärts kein Verständnis dafür herrscht, was der Bürger in Österreich tatsächlich will.

Ganz im Gegenteil: Jene, die die Schönheit der Verfassung predigen, das Exklusivrecht auf Demokratie für sich in Sonntagsreden pachten, schänden diese im Wählerwillen zum Ausdruck gekommene Demokratie. Der sogenannte "Regierungsbildungsauftrag" ist reine Schimäre, man versucht weiterhin, Kickl und die FPÖ auszugrenzen, sie ausrutschen zu lassen. Daher wird es am Wähler liegen, nun in Vorarlberg und der Steiermark, noch ein deutlicheres Signal an die Antidemokraten von ÖVP, SPÖ und Neos in Wien zu senden. Denn wer nicht hören will, muss eben fühlen. Und die Schmerzgrenze für die Erfolglosen ist offenbar längst noch nicht erreicht. Da geht noch mehr!