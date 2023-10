Wir sind eine Ski-Nation

Ein Kommentar von Gerald Grosz.

Österreich ist eine Skination und alle leben davon recht gut. Die Touristiker, die Seilbahnwirtschaft, die Gastronomie, die Hotellerie, die Reisebüros, die Zulieferer, die Sportartikelhersteller. Allein eine Diskussion darüber zu führen, ob in Österreich internationale Skiveranstaltungen noch zeitgemäß und durchführbar wären, ist ein Schlag für alle jene, die das Image der Sportnation hochhalten.

Ist es zeitgemäß, in Dubai eine Skihalle zu betreiben? Nein, es ist pervers! Ist es zeitgemäß in der Wüstenhitze bei 50 Grad ein offenes Stadion auf 23 Grad zu kühlen? Nein! Darüber regen sich die Berufsempörten von der klimafaschistoiden Fraktion nicht auf. Gerne verbeißen sie sich hingegen heuchlerisch ausgerechnet in einer Alpenregion am Skisport.

In Wahrheit geht es den politischen Komposthäufen in Grün nicht darum, die Umwelt zu schützen, sondern nur darum einen weiteren Wirtschaftszweig zu vernichten. Auf dem Weg in ihre kleine, feine Ökodiktatur, wo wir alle unsere Lebensweisen der Hysterie opfern sollen. Denn die Klimawandelbewegung agiert gegen unsere ökonomische Freiheit und neuerdings auch gegen den Sport als Wirtschaftszweig.