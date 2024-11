Ein Kommentar von Gerald Grosz.

Donald Trump hat gewonnen. Sein Erfolg ist aber noch mehr ein Sieg gegen ein System der Bevormundung, des betreuten Denkens und des betreuten Wählens. Denn alle, diesseits und jenseits des Atlantiks, die sich zusammengefunden haben, um diesen demokratischen und freien Entscheid des amerikanischen Wählers zu verhindern, sind gescheitert.

Die Stars, die Medien, die Umfrageinstitute. Für all diese war es eine schallende Ohrfeige, der letzte Warnschuss. Das autokratische System der verordneten Meinungsbildung wurde aufgebrochen. Wie auch in Europa, in Deutschland, in Österreich und demnächst auch in der Steiermark.

Donald Trumps Wahl ist aber auch ein heilsamer, demokratischer Segen für Europa. Es ist ein Warn­signal für die heimischen Lordsiegelbewahrer des Stillstands und des Versagens, nicht auf Dauer gegen das eigene Volk regieren zu können. Denn die Rechnung kommt, wie in den USA, so auch bei uns. Der nächste US-Präsident zwingt uns zu Demokratie, Freiheit, Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Europa muss erwachsen werden, die schwerfällige Nachkriegsordnung endlich überwinden!