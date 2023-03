Teuerung eine Schande

Ein Kommentar von Gerald Grosz

Mit mehr als 11 Prozent Inflation hat Österreich den absoluten Rekordwert des wirtschaftlichen Niedergangs seit dem II. Weltkrieg erreicht.

Das Volk leidet unter der Teuerung und gegenwärtig stellen sich viele Menschen in unserem Land die eine Frage: Soll ich die Miete zahlen oder Lebensmittel einkaufen? Für einen Wohlfahrtsstaat des 21. Jahrhundert ist diese in menschliche Tragödien gegossene Bilanz der ÖVP und der GrünInnen eine Schande. Im internationalen Vergleich rangiert Österreich mit der Inflation an der Spitze, weil diese gescheiterte Nachtwächterregierung seit einem Jahr nicht imstande war, die Inflationstreiber unter den Gütern des täglichen Lebens amtlich zu begrenzen. Und daher ist auch nicht verwunderlich, dass Nehammer und Co nicht in der Lage sind, die weggaloppierenden Mietpreise in den Griff zu bekommen. 400.000 Mitbürger können sich die explodierenden Mieten nicht mehr leisten. Der ÖVP ist es egal. Denn längst ist sie nicht mehr christlich-sozial, sondern schlichtweg nur mehr korrupt!